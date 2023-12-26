«Информация только сейчас появилась»: что директор Шуры сказал о госпитализации певца

Фото, видео: Instagram* / depershmidt; 5-tv.ru

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Представитель артиста не стал отрицать, что у Шуры были проблемы со здоровьем.

Под Новый год в Telegram-каналах начала распространяться информация о том, что певец Шура попал в больницу с проблемами с сердцем. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru директор артиста Павел Депершмидт прокомментировал новости о госпитализации исполнителя.

«Это было полгода назад! Информация только сейчас появилась, но это было полгода назад. Там все четко написано», — сослался на публикации в СМИ директор певца.

Издание Super сообщило в конце декабря, что полгода назад — летом — у 48-летнего музыканта возникли серьезные проблемы со здоровьем. Инцидент случился во время отдыха в Крыму, певца даже отправили в местную реанимацию с микроинсультом, а через несколько дней перевезли в московскую больницу. Музыкант восстанавливался месяц, а теперь вовсю работает — новогодние праздники у Шуры расписаны буквально без выходных.

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