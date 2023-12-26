Южная Корея ограничит поставки в Россию еще более 650 видов товаров

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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В этот раз речь идет о строительной сфере и автомобилях.

Власти Южной Кореи планируют ввести ограничения на поставки еще 682 видов товаров в Россию и Белоруссию. Сообщение об этом появилось на официальном сайте министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Ограничения вступят в силу в начале 2024 года и коснутся таких отраслей как строительство, авиация и автомобильная сфера.

В частности, запрет будет действовать в отношении тяжелого строительного оборудования, компонентов для авиационной техники и легковых автомобилей объемом двигателя более двух тысяч кубических сантиметров.

Таким образом, список товаров, на которые установлен экспортный контроль, пополнится до 1159 позиций.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что южнокорейская Hyundai Motor продаст свой завод в Петербурге.