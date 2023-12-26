В Росфинмониторинге объяснили включение Бориса Акунина* в список экстремистов

Фото: Галкин Николай / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Избежать такого наказания не помогут таланты писателя, подчеркнул замглавы федслужбы.

Росфинмониторинг формирует перечень на основании процессуальных решений. Об этом заявил замруководителя службы финансовой разведки Германи Негляд в беседе с РБК.

«Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. Вы можете открыть закон, там все написано: основания включения, все по пунктам, основания исключения и ведомства, которые принимают эти решения», — сказал он.

Ведомство получает лишь копию решения о возбуждении уголовного дела и привлечения лица в качестве обвиняемого. На этом основании человек и вносится в перечень. Не сделать этого или проявить собственную инициативу в данном деле Росфинмониторинг не может. Негляд подчеркнул, что действующий механизм является абсолютно законным и прозрачным.

Писателя Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов на прошлой неделе. Он также признан в России иностранным агентом. 18 декабря в отношении Акунина возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что прошли обыски в издательстве, выпускающем книги Бориса Акунина.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму