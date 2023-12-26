В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз для нарезного оружия

Кабмин РФ продлил запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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На что направлено данное решение правительства?

Правительство России продлило временный запрет на вывоз из страны патронов и гильз до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Соответствующее постановление подписано. Уточняется, что данная мера направлена на обеспечение защиты интересов государства. Так, из России не будут вывозить патроны для гражданского и служебного нарезного оружия. Запрет касается и гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров.

Запрет был введен в России в мае 2023 года по указу президента Владимира Путина «О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабмин продлил запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины. Мера была введена еще в прошлом году в качестве ответной на решение Евросоюза не пропускать грузовой транспорт с российскими и белорусскими номерами.