Житель Подмосковья задержан за передачу Украине данных о военных объектах
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA
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Установлено, что злоумышленник действовал в интересах одного из украинских нацформирований.
В Московской области задержали мужчину, который подозревается в государственной измене. Об этом сообщает Управление ФСБ России по Чувашии.
По данным ведомства, 24-летний житель Подмосковья действовал в интересах одной из украинских националистических организаций и передавал ее представителям сведения об объектах Минобороны России и промышленных предприятиях, расположенных на территориях Московской и Калужской областей.
Кроме того, был установлен факт перечисления денег в адрес вооруженных формирований Украины.
По данным фактам мужчина был задержан, против него возбуждено уголовное дело о госизмене.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Сахалинской области приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК).