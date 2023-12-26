«Меня бросили»: шпион Уилан напомнил Байдену о невыполненных обещаниях

CBS News: Шпион Уилан обратился к Байдену с призывом вытащить его из тюрьмы

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

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Отбывающий срок в российской колонии американский шпион оказался брошенным.

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обратился к Джо Байдену за помощью. Приговоренный к 16 годам за попытку узнать у российских спецслужб список личного состава подразделения ФСБ Уиллан взмолился о содействии правительства Штатов.

Сразу после того, как отечественный суд вынес Уилану приговор, американские власти уверяли, что могут помочь своему гражданину этапироваться на родину. Однако спустя три года шпион столкнулся с тем, что обещание исполнено не было. Бывший морпех обратился к действующему президенту США Джо Байдену с просьбой воплотить свои слова в жизнь.

«Я чувствую, что меня бросили», — пожаловался заключенный в интервью телеканалу CBS News.

По словам Уилана, все последнее время, что он сам находится в неволе, он успел многое обдумать. Сомнений, что США может вызволить его, подключив ресурсы, у Уиллана практически нет. Впрочем, пока договариваться с Россией Байден отчего-то не спешит.

«Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение», — взмолился о помощи он.

Ранее 5-tv.ru писал о словах Дениса Мантурова, который заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж в РФ,













