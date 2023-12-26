Жителя Сахалина осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену и диверсию

Сахалинец получил 15 лет лишения свободы за попытку диверсии на объекте ТЭК

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

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Мужчину задержали еще в июле. В ходе обысков у него нашли переписку с куратором с Украины.

Суд в Сахалинской области приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, пишет об этом «Интерфакс».

«Житель Сахалинской области 1980 года рождения признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281(приготовление к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сахалинец приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.

Задержали мужчину в начале июля. На допросе он сознался в подготовке к совершению терактов на критически важных объектах Южно-Сахалинска.

В его квартире нашли компоненты и инструкции для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, большое количество материалов экстремистского содержания, а также переписку с координатором одной из террористических организаций Украины. Видео с задержанием, обыском и допросом публиковал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ижевске предотвратили теракт против главы оборонного предприятия. Украинский агент был задержан сотрудниками ФСБ.