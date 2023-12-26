Аксенов сообщил об атаке на Крым

Глава Крыма Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии, порт оцепили

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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В данный момент порт оцеплен.

На Крым произошла атака украинских боевиков в районе Феодосии сегодня ночью. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В данный момент порт полностью оцеплен экстренными службами. На месте случился пожар, сейчас он локализован. Все аварийные службы работают на месте происшествия.

Обитателей ближайших некоторых домов на время отселят.

«Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — опубликовал пост губернатор полуострова.