Елка желаний: мечты нескольких детей из Мариуполя исполнились

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Подарки для них передала актриса Ирина Горбачева, которая родилась в Донбассе.

Новогоднее волшебство уже пришло в семьи нескольких детей из Мариуполя. Их самые заветные мечты в рамках акции «Елка желаний» исполнила актриса Ирина Горбачева, которая, кстати, сама родилась в этом городе на юге ДНР. Подарки ребятам помог вручить корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

Вот так, счастливо улыбаясь, ребята из многострадального Мариуполя бегут к воплотившейся мечте. Маленькая Мира и ее брат Давид, который и попросил эти самые велосипеды. Шар с его новогодним желанием сняла с елки актриса Ирина Горбачева. Она сама родилась в Мариуполе, и искренне была рада воплотить эти детские грезы в жизнь.

Теперь ребятам предстоит укротить этих двухколесных скакунов. Самостоятельно кататься они пока не умеют.

Костя тоже из Мариуполя. Очень хотел получить интерактивный глобус, который не только познакомит с географией нашей планеты, но и откроет для школьника загадочный мир созвездий. Шарик с запиской от Кости также сняли с «елки желаний».

Для этих семей из Мариуполя, после всего, что они пережили, исполнилась самая заветная новогодняя мечта. Елена показывает фото своего разрушенного дома. Так он выглядел еще полтора года назад. Два прилета. К счастью, семья не пострадала.

Этому району очень сильно досталось во время активных боевых действий. И несмотря на то, что некоторые дома уже восстановлены, мы по таким следам от снарядов видим, насколько интенсивные были здесь бои.

Дом восстановлен, игрушечный танк тоже, и Игорь все реже вспоминает о том обстреле. Чем ближе Новый год, тем дальше мысли о войне. Дети ждут добрых чудес.

Умная станция поможет Игорю еще больше развить эрудицию. Например, даст новые знания о любимых спортсменах. Мариуполь возвращается к мирной жизни, а парень хочет вернуться к отложенным тренировкам по ММА.

Вот так под Новый год и случаются чудеса. Не просто от какого-то волшебства, а от доброго человеческого сердца.

«Ребята! Поздравляю вас с Новым годом! И спасибо вам за то, что я сейчас смогла побыть Снегурочкой и исполнить ваши желания. Обнимаю вас и всех вам благ!» — передала поздравления детям актриса Ирина Горбачева.