Эльфы, курьеры, кондитеры и водители: кто помогает россиянам встретить Новый год

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Пока одни гуляют на новогодних корпоративах, другие — создают праздничную атмосферу.

Для одних праздник, для других — время зарабатывать. Около 13% россиян в канун Нового года попытаются найти подработку. Это показало исследование одного из рекрутинговых ресурсов. Эксперты говорят, что в это время большинство компаний готовы нанимать дополнительный персонал для выполнения различных поручений. Корреспондент «Известий» Анастасия Кувалдина узнала, как совместить полезное с приятным.

Вокруг праздничной ели кружат петербургские эльфы. Это промоутеры, на них возложена важная миссия уходящего года — собрать теплые послания: на Дворцовой площади открылась новогодняя почта. Поздравление с наступающим праздником отправят в любую точку страны.

«Люди очень радостные приходят, просят письма отправлять по всем городам России, чтобы пожелать счастья и здоровья всем своим родным и близким», — отметила промоутер Анджелика Соболева.

А эти сказочники поздравления доставляют лично. Когда все готовятся к празднику, в их расписании — ни минуты на отдых. Работают вплоть до последних часов уходящего года.

«Пик наступает обычно за десять дней до начала нового года. Мы работаем с ноября, первые заказы пошли, уже у тех людей, кто нас звал на предыдущие праздники и январь. До 13, до старого Нового года», — рассказал Дед Мороз Михаил Фролов.

Настоящие чародеи современности — курьеры. Они и время могут заморозить, доставив до двери подарок или забытый в магазине горошек к оливье.

«Насколько много заказов именно в предновогоднее время?» — спрашивает корреспондент.

«На самом деле, раза в два или три больше, звонят даже по ночам. Например, просят в офис какой-то компании, с которой работает их компания, доставить бутылку шампанского директору, главному бухгалтеру — конфеты», — делится курьер Наталья Мартякова.

Услуги этих людей сравнимы со скоростью тройки Деда Мороза. Дмитрий подвезет любого, у кого праздничное настроение превышает допустимый для вождения градус. За пять дней работы «трезвым водителем» в новогодние каникулы в столице он заработает около 60 тысяч рублей.

«Близкие меня поддерживают. Мне лично, находясь на заказе, вообще не грустно, потому что столько интересных моментов происходило в автомобилях», — поделился Дмитрий Яковлев.

И пока одни гуляют на новогодних корпоративах, другие — создают для них праздничную атмосферу. Самый загруженный месяц в году у ведущих, организаторов мероприятий и диджеев, конечно же, декабрь.

«Одна из самых необычных локаций на Новый год для меня — это бассейн, где мой диджейский стол стоял посреди бассейна и все в купальниках, но при этом в новогодних шапочках», — рассказал диджей Дмитрий.

Меняются и привычные праздничные угощения. Кондитер из Самары Ольга печет интерактивные торты с шоколадными елочными игрушками и снежными хлопьями из кокосовой стружки. Несмотря на подорожание ингредиентов, в частности яиц, цены не поднимает.

«Можно вложить в новогодние торты по по максимуму своего творчества, постоянные заказчики мне доверяют в дизайне», — рассказал кондитер Ольга.

Для всех, у кого в эти дни прибавилось работы, Новый год — не праздник, а нечто большее: ведь они помогают создать зимнюю сказку. И не только чтобы заработать, но и самим зарядиться положительными эмоциями на год вперед.