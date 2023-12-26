Пьер Ришар, Карла Бруни и другие французские актеры вступились за Депардье
В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции
Фото: www.globallookpress.com / Thierry Roge
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Звезду обвиняют в сексуальных домогательствах.
Известные французские деятели культуры, среди которых Венсан Перес, Пьер Ришар, Кароль Буке и многие другие артисты поддержали Жерара Депардье. Французского актера обвиняют в сексуальных домогательствах, сообщает газета Le Figaro.
«Мы художники, писатели и кинопродюсеры. Мы не хотим ввязываться в полемику и позволять системе правосудия делать свою работу. Жерар Депардье, пожалуй, величайший из актеров. Когда Жерар Депардье подвергается таким нападкам, нападению подвергается искусство», — говорится в посте.
Они добавили, что Франция ему очень многим обязана. Кино и театр не могут обойтись без его актерского таланта.
Семья Депардье назвала «беспрецедентным заговором» обвинения в домогательствах
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Франции требуют забрать орден Почетного легиона у Жерара Депардье. Многие актрисы сообщают, что звезда в своих отношениях с ними заходил непозволительно далеко.