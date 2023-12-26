В Раду внесен законопроект о мобилизации

«Страна.ua»: в Раду внесли законопроект о мобилизации, текст пока не опубликован

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Текст документа пока не опубликован.

Кабмин Незалежной внес в Верховную раду новый законопроект о проведении мобилизационных мероприятий. Текст документа пока еще не опубликован. Об этом сообщает местное украинское издание.

«Документ называется «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы», — опубликовали сообщение журналисты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рада введет «санкции» для уехавших за границу украинцев. С уклонистами хотят поступить «справедливо», как ранее подчеркивал глава Минобороны Украины. Украинских беженцев, которые не встанут на воинский учет в стране, могут ограничить в некоторых правах за границей.