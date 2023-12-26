В Великобритании умер звезда сериала «Доктор Кто»

Фото: Кадр из сериала «Доктор Кто», реж. Дуглас Кэмфилд, 1963 г.

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Ему было 87 лет.

В Великобритании ушел из жизни звезда сериалов «Ферма Эммердейл» и «Доктор Кто» Ричард Франклин. Об этом сообщает издание Daily Mail. Они получили информацию о смерти от журналиста, драматурга и театрального режиссера Лиама Раддена.

«С большой печалью семья Ричарда Франклина попросила меня поделиться новостями о его кончине сегодня рано утром. Ричард мирно скончался во сне», — сообщил его друг в своем личном блоге.

Фанаты «Доктора Кто» помнят актера по роли капитана Майка Йейтса. Он играл в сериале с 1971 по 1974 года, регулярно появляясь в различных спин-оффах или дополнительных сериях.

Франклин также был писателем, он написал книгу «Лесная мудрость» и романы о вселенной «Доктора Кто».

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