Завод Hyundai в Петербурге готовится выйти из режима простоя

Режим простоя на петербургском заводе Hyundai не продлен на 2024 год

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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На этом предприятии собираются разные иномарки — Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line.

В январе 2024 года закончится режим простоя на заводе Hyundai в Петербурге. Об этом после общения с пресс-службой завода сообщает агентство ТАСС.

«На январь простой на заводе не продлен», — сообщили на предприятии.

В простое в данный момент находятся 502 работника. На этом предприятии собираются разные автомобили — Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line. Выпускать иномарки перестали в 2022 году — в марте, когда начались серьезные проблемы с поставками запчастей в Россию. Некоторые виды обслуживания автовладельцев были продолжены.

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