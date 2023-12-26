Пользователи соцсетей упорно пытаются «похоронить» Джеки Чана

Фото, видео: www.globallookpress.com / KSTX Entertainment; 5-tv.ru

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Панику среди пользователей соцсетей подогревает отсутствие официальных комментариев.

Весь мир заговорил о состояние здоровья звезды боевиков Джеки Чана. Пользователи соцсети X (бывший Twitter), в том числе из Китая, опубликовали сотни постов о том, что кумир миллионов доставлен в больницу в критическом состоянии.

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Подогревает ситуацию и информация о том, что посты якобы удаляются, а семья Чана не дает никаких комментариев. Желтая пресса, кстати, хоронила актера уже много раз, хотя сам он пытался это сделать гораздо чаще всю свою жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Джеки Чан в 69 лет сам выполняет трюки в кино.