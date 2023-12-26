Протестующие в Белграде дошли до главного полицейского управления и разошлись
В Белграде оппозиция потребовала освободить задержанных участников беспорядков
Фото: Reuters / Marko Djurica
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Перед этим они потребовали освободить всех задержанных участников беспорядков.
Протестующие в Сербии сегодня перекрыли улицу Карла Маркса в Белграде, а после отправились шествием до главного управления полиции. Корреспондент 5-tv.ru с места событий заявил о том, что участники беспорядков требовали, чтобы всех задержанных бунтовщиков освободили из-под ареста.
После своих заявлений митингующие начали расходиться. Ранее днем несколько сотен студентов перекрыли дорогу перед зданием Министерства госуправления и самоуправления. Участники протестной акции требовали от властей обнародовать списки избирателей на недавних выборах.
Ранее 5-tv.ru поделился видео с протестов в Сербии. На улицах города повсюду дежурили полицейские.