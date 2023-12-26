«Звоните!» — Ольга Бузова не против возвращения к бывшим
Ольга Бузова не против возвращения к бывшим возлюбленным
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
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Российская звезда сделала смелое заявление.
Неужели Ольга Бузова хочет вернуться к одному из своих бывших мужчин? По словам певицы и телеведущей, если человек намерен возродить отношения, то для этого не может существовать преград, как эксклюзивно узнал 5-tv.ru. Подобным заявлением звезда поделилась на презентации нового номера журнала MaryWay.
Бузова добавила, что мечтает о любви и семье. Однако в настоящий момент судьба распорядилась таким образом, что телеведущая дарит себя своим поклонникам.
«Я в Новый год точно никому не напишу, потому что буду работать. Вообще, ребята, пишите. Делайте, что хотите. Хотите писать? Пишите. Хотите звонить бывшим? Звоните. Хотите сказать, что любите? Говорите. Жизнь непредсказуема», — заявила звезда.
«Быть красивой — непросто»: Бузова пожаловалась на тяжесть работы артиста
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на новогоднем столе Ольги Бузовой присутствуют мандарины и бокал шампанского. Также она верит в силу 12 виноградин, с помощью которых можно провести ритуал, приносящий удачу.