Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Совсем недавно артист испугал поклонников своим внешним видом.

Популярный российский шоумен Сергей Зверев давно поражает фанатов своим необычным внешним видом. Артист никогда не скрывал, что прибегал к помощи пластических хирургов. Однако последнее появление известного парикмахера на награждении одного из конкурсов красоты действительно удивило аудиторию — лицо Зверева выглядело крайне неестественно. «Странное» состояние знаменитости прокомментировала KP.RU Мадина Байрамукова, врач дерматолог-косметолог.

Эксперт подметила, что называть лицо 60-летнего Сергея Зверева «маской» неправильно. Как рассказала специалист, помимо косметологов и хирургов, работающих с артистом, необходимо учитывать, что «с ним поработала еще и жизнь». Могли заметно повлиять возраст и пережитые трудности.

«Если посмотреть на Зверева в молодости, то можно сказать, что он был парнем почти безупречной красоты. Черты лица абсолютно правильные и пропорциональные, взять ли линию губ или же линию подбородка», — объяснила Байрамукова.

Врач поделилась мнением, что шоумен не нуждался в хирургической коррекции внешности, однако люди искусства часто имеют свой «взгляд». Собеседница издания считает, что были проведены операции блефаропластики и ринопластики. Кроме того, Зверев также изменил губы.

«Я бы могла бы предположить, что когда-то была сделана аугментация губ — например, с помощью биополимерного геля. Но, возможно, в дальнейшем начались какие-то осложнения, гель этот вырезали и до сегодняшнего дня губы не трогают», — рассказала косметолог.

По овалу лица звезды можно судить, что Зверев провел процедуру операционного SMAS-лифтинга, так как в 60 лет подобное строение иметь невозможно, считает специалист.

«Подводя итог, хочу сказать, что для своего возраста Зверев выглядит хорошо. Он все делает правильно, что касается антивозрастных изменений. Единственно, было ошибочным, на мой взгляд, вмешиваться в черты лица, потому что они и так были красивыми», — заключила Мадина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Зверев пожаловался на влюбленные парочки в отелях.