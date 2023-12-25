«Последний шанс»: Лукашенко сделал Зеленскому предупреждение

Фото: www.globallookpress.com / Filip Singer

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Белорусский лидер уверен, что Россия победит на поле боя.

Владимир Зеленский наконец начинает осознавать, что конфликт на Украине можно урегулировать лишь политическим путем. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко во время беседы с журналистами.

«Думаю, что самый шанс (найти решение по Украине в 2024 году — ред.) — будем с ними (властями в Киеве — ред.) как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах», — вынес предупреждение Лукашенко.

Он отметил, что ВСУ осознали это раньше президента и начали доносить свое мнение до власти, давить политиков. Даже по последней пресс-конференции украинского президента уже можно судить о том, что он смягчил свою риторику. По мнению президента Белоруссии, у Украины сейчас последний шанс договориться о мире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли относиться серьезно к угрозам Зеленского.