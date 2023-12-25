Игрок «Зенита» после взрыва в доме в спешке покинул квартиру с ребенком

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Квартира спортсмена была расположена рядом с эпицентром инцидента.

Российский футболист «Зенита» Арсен Адамов чуть не умер во время взрыва в доме, в котором проживает с 7-месячным сыном и супругой. В Сети появилось видео, как семья выбегает из дома после инцидента.

Квартира спортсмена, рядом с которой находился эпицентр взрыва, расположена в городе Сочи. Во время случившегося Адамов вместе с семьей был дома, а после выбежал на улицу с ребенком на руках. Как известно, взрывная волна выбила все окна и двери.

Сейчас обсуждается принятие решения по поводу статуса дома — его могут признать аварийным. Строение покрылось трещинами. По предварительным данным, врыв мог стать следствием утечки газа. Каждая квартира в здании обладает индивидуальным газовым котлом.

Арсен Адамов присоединился к «Зениту» летом этого года. В текущем сезоне спортсмен провел за команду шесть матчей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге футболист попал в неудобную ситуацию из-за колье.