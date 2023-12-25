«Знаковое дело»: как освобождение Марьинки открыло ВС РФ путь ко всей донбасской дуге

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Российские военные получили возможность идти дальше. Какие населенные пункты встретятся им на пути к победе?

Марьинка была полностью освобождена российскими войсками. О том, что это значит для России, в беседе с 5-tv.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, город был одним из самых укрепленных районов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для Минобороны, ВС РФ и всей страны это серьезный момент и в политическом, и в военном, и нравственно-моральном смысле, отметил Дандыкин.

«Чем больше мы врага отгоним, заберем, тем меньше страданий будет у наших жителей Донбасса», — прокомментировал эксперт.

Собеседник добавил, что скоро наступит черед Авдеевки, Угледара и других населенных пунктов по всей линии фронта, по всей «донбасской дуге», где враг оказывал сопротивление.

«Это знаковый момент. Сам по себе городишка небольшой, но это не имеет значения, сколько там жителей. Главное, что это дает нам возможность идти вперед и решать задачи по освобождению других районов, не только тактических, но и оперативно-тактических», — заключил Дандыкин.

Об освобождении Марьинки сегодня, 25 декабря, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. Министр отметил, что город находится под полным контролем ВС РФ, и они получили возможности для дальнейших действий.

Бои за Марьинку, находящуюся в Донецкой народной республике, велись практически с начала спецоперации. Столкновения происходили, в том числе в городской застройке, что осложняло ситуацию. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение города позволит защитить сам Донецк от постоянных обстрелов.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу поручил выполнить просьбу погибшего бойца Рудакова позаботиться о его семье.