Адвокат Блиновской назвала законной предновогоднюю вечеринку при домашнем аресте

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Правозащитница напомнила, что блогеру запрещено видеться только с участниками судопроизводства.

Адвокат обвиненной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег Елены Блиновской Наталия Сальникова назвала законным проведение предновогодней вечеринки при домашнем аресте. Однако, отметила она, ей неизвестно о том, что в коттедже блогера прошло мероприятие.

«Нарушения меры пресечения при встрече со знакомыми, родными, в том числе при праздновании общероссийских праздников, нет», — приводит ее слова РИА Новости.

Сторона защиты пояснила, что помещенной под арест Блиновской запрещено общаться с участниками судопроизводства — свидетелями, но с иными лицами видеться у себя дома она имеет право.

По словам Сальниковой, она сомневается, что сам факт вечеринки имел место быть. По крайне мере подтверждения этому у нее нет.

Информация о вечеринке Блиновской появилась ранее в этот день. Кадры с мероприятия опубликовала в личном блоге ее подруга Светлана Ефимова. На видео женщины позировали в вечерних платьях с бокалами в руках. Ефимова подписала, что проводит вечер в «близком для нее доме».

Адвокат Тимур Матвеев также прокомментировал ситуацию. В беседе с «Известиями» он заявил, что вечеринка при домашнем аресте — не нарушение, если Блиновская сама не распространяла видео с нее. Он напомнил, что блогеру запрещено пользоваться интернетом.

Если суд найдет нарушения, то мера пресечения Блиновской может быть изменена, предупредил Матвеев.

Под домашним арестом, согласно решению суда, блогер пробудет до января.

Известный российский инфлюенсер, создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана в Смоленской области при попытки покинуть Россию на арендованным авто. Ее обвинили в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, она «дробила» свои доходы по счетам родственников и знакомых. За 2019–2021 годы она задолжала государству 918 миллионов рублей.

Фигурантом дела также стал муж Блиновской Алексей. Суд запретил ему совершать определенные действия.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФНС России оставила в силе налоговые требования к Елене Блиновской.