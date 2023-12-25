Путин поручил повысить до майора старшего лейтенанта Александра Трошина

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

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Военнослужащий героически сражается в зоне спецоперации.

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны Сергеем Шойгу, глава МО РФ предложил наградить госнаградами тех, кто отличился при взятии Марьинки.

Владимир Путин поручил Шойгу повысить до майора старшего лейтенанта Александра Трошина.

«Есть командиры и бойцы, которые уже сейчас известны всей командирам. Понятно, как они воевали. Один из них — это Трошин Александр Константинович, он командир батальона танкового, и он старший лейтенант», — сказал Путин.

Шойгу заметил, что согласно указу президента, военнослужащему досрочно присвоили звание капитана.

«Он на подполковничьей должности, воюет успешно, воюет давно, фактически сначала специальной военной операции. Человек, который будучи уволенным добровольцем, приехал в апреле прошлого года, настоял на том, чтобы его включили не как выпускника казанского танкового училища, в прошлом офицера, а как бойца. И сегодня он в должности командира батальона», — доложил Шойгу.

Но Путин не принял такой ответ.

«Я знаю, что по положению прохождения воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, и поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ. Я прошу вас внести предложение о присвоении ему звания майора», — заявил Путин.

Шойгу с поручением президент согласился.

Российский военный Александр Трошин трижды горел в танке, спасал экипаж и технику, воевал достойно. Еще в звании лейтенанта Александр Трошин первым на танке в ДНР ворвался на опорный пункт противника, четыре часа вел бой в окружении. После выхода из строя орудия принял решение прорываться, попал в засаду и вызвал огонь на себя, при этом спас экипаж. За это на тот момент врио главы ДНР Денис Пушилин вручил ему Звезду Героя ДНР. За время воинской службы Трошин лично уничтожил пять танков и 23 бронемашины ВСУ различного класса. У военного подписан контракт с ВС РФ на десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки.