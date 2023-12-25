«Серьезные проблемы»: в Польше предупредили ВСУ о новом оружии России

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Украина в последнее время делает ставку на производство БПЛА. Но где она просчиталась?

Появление российских модернизированных самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь-СМ» в зоне спецоперации обернется для украинской стороны большой проблемой. Об этом пишет польское издание Interia.

«Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотные летательные аппараты», — отмечают авторы.

В материале указано, что обновленные «Панцири» уже прибыли на фронт. Эти ЗРК, подчеркивают журналисты, способны ликвидировать самые разные цели в воздухе и крайне эффективны против дронов, баллистических ракет и артиллерийских снарядов.

В статье написано, что российские военные устанавливают «Панцирь-СМ» на грузовик КАМАЗ-6560, обладающий мощностью 400 лошадиных сил и способный разгоняться до 90 километров в час.

Модернизированный комплекс также может выпускать ракеты на разной скорости — как на низкой, так и на высокой, а также оснащен системой, позволяющей замечать воздушные цели на расстоянии до 75 километров.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные спасли раненую украинку, брошенную ВСУ под Крынками.