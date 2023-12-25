Вполне возможно: как сделать стол на Новый год полезным и диетическим

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Правда, заплатить тогда придется больше, ведь заменить надо будет даже мандарины.

На самом серьезном — экспертном — уровне в Москве говорили о том, чем заправлять оливье. Не заменить ли шубу селедки на йогурт, и чем все это запивать.

Врачи-диетологи, гастроэнтерологи и научные работники обсуждали новогодний стол. Выяснилось, что сделать его практически безвредным вполне возможно.

Правда, заплатить тогда придется больше, ведь заменить надо будет даже мандарины. Что лучше есть в новогоднюю ночь, чтобы не пожалеть об этом 1 января, расскажет корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Вместо колбасы — вареная индейка, никаких желтков — только белки. А классическая заправка, майонез, может стать, например, сметаной.

Всего пара ингредиентов, и оливье превращается в низкокалорийное блюдо, которое не оставит лишних килограммов и тяжести в желудке. Хотя большинство выбирает известные всем варианты салатов и закусок, врачи все же советуют в привычные блюда внедрять больше диетических продуктов, особенно когда речь идет о многодневном застольном марафоне.

«Самые жирные сорта мяса можно заменить на индейку и на курицу, например. Это все можно запечь, и не будет как бы удара по печени и по желудку. Это потом можно сделать как нарезку: карбонат, запеченное мясо. Тут меньше всего в составе, например, глутамата натрия, который будет давать отеки», — пояснила диетолог-нутрициолог Ольга Бочкарева.

Щелочными продуктами, такими как мандарины, рекомендуют не злоупотреблять. На фруктовой тарелке вполне могут появится киви, манго и ананасы.

В целом, чем больше зелени и овощей на столе, тем лучше. Это клетчатка, она полезна для кишечника.

«Нет каких-то конкретных продуктов, которые плохо сочетаются между собой. Плохо обычно сочетаются большое количество этих продуктов и приготовление вне рамок здорового образа жизни», — рассказала врач-гастроэнтеролог Алена Поташева.

Вином, в том числе игристым, не стоит запивать праздничный ужин. Это не только усилит аппетит, но и образует пустые калории, которые очень быстро преобразуются в жир.

«Все-таки газики — это гидрокарбонаты, которые вам будут давать все время либо головную боль на утро, либо это не очень хорошо для почек. А вот красное вино сухое хорошо для обмена веществ», — отметила специалист.

Однако за такую, более правильную продуктовую корзину, придется и заплатить больше, чем за классику. В этом году традиционный стол на семью из четырех человек маркетологи оценили на 9% дороже, чем годом ранее.

«Если мы хотим приготовить правильный стол, мы должны быть готовы заплатить в него в 1,5-2 раза больше, нежели за наш традиционный новогодний стол», — говорит маркетолог Ната Акимова.

Принципам правильного питания уже давно следуют многие рестораны. Встречаются такие блюда и в основном меню, и в специальном праздничном.

«Холодец с крабом и креветками, оливье у нас идет со слабосоленым лососем и красной икрой», — говорит арт-директор ресторана Алексей Хорхордин.

Содержит такой салат в 100 граммах 230 килокалорий. А рыба и икра, источник аминокислот, отлично подойдут даже тем, кто на строгой диете.

Срок годности уже заправленного салата невелик. Чтобы будущая закуска оставалась свежей как можно дольше специалисты советуют делать заготовки по аналогии с ресторанами.

«Срок годности их будет не более трех суток. Если мы говорим про продукты, которые прошли термообработку при температуре выше 100 градусов. Поэтому они хранятся совершенно спокойно трое суток», — отметила пищевой технолог Зинаида Руденко.

Но, пожалуй, главный совет от всех без исключения врачей — стараться не переедать. Лучше сделать легкий перекус за несколько часов до основного застолья.

«Организуйте себе небольшой стол, поешьте уверенно. И тогда не будет той жадности и желания непреодолимого что-то схватить со стола», — сказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян.

Переедание в новогодние праздники может грозить не только испорченными выходными, но и серьезными последствиями для всего организма. Вплоть до обострения хронических заболеваний и появления новых.