Грозные технологии: какие корабли пополнили ВМФ России

Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Все они, как отмечается, уже прошли испытания в море.

На трех новых кораблях ВМФ подняли Андреевские флаги. В церемонии принял участие Владимир Путин.

Военно-морской флот страны пополнили фрегат «Адмирал Головко», морской тральщик «Лев Чернавин» и малый ракетный корабль «Наро-Фоминск». Оружие грозное, технологии — отечественные, уникальные. За церемонией в Петербурге наблюдал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

В состав ВМФ передают новейший фрегат «Адмирал Головко». Его цели — на земле, в воздухе и под водой.

Они могут охранять госграницу, обеспечивать безопасность действий морских десантов, вести противолодочную, ракетную оборону. Торжественная церемония прошла в присутствии президента.

«Адмирал Головко — это также именно серийный фрегат, такие корабли являются основной ударных группировок флота в дальномеркой и океанской зоне, он создан с использованием самых передовых технологий. И оснащен крылатыми ракетами „Калибр“, которые подтвердили свою высокую эффективность в боевых условиях», — отметил глава государства.

«Адмирал Головко» — первый, на котором установлена полностью отечественная силовая установка: двигатели изготовки в Рыбинске Ярославской области. Построенный по технологии «стелс» «Адмирал Головко» невидим для противника, судостроение — на подъеме.

«Сейчас на стапелях у набережных российских верфей находятся в разных стадиях готовности, вот сейчас стоят и над нами работают пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. Назову лишь основные заказы: так, уже отмечал, что в Северодвинске на „Севмаше“ в предстоящие три года планируется построить три атомных подводных крейсера „Борей-А“ и пять многоцелевых атомных подводных лодок „Ясень-М“. На петербургских, балтийских верфях сейчас строится шесть дизельных подводных лодок, размещен заказ на строительство патрульных кораблей», — добавил президент.

В состав ВМФ передан малый ракетный корабль «Наро-Фоминск», предназначенный для защиты интересов нашей страны в ближней морской зоне. Он также оснащен грозными крылатыми калибрами.

Всего у нашего ВМФ сейчас десять аналогичных кораблей. Они не раз демонстрировали свои возможности во время ударов по объектам террористов в Сирии и в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Новейший тральщик «Лев Чернавин» — аналогов ему нет. Его корпус выполнен из монолитного стеклопластика — композитов, которые по прочности не уступают стали.

К корпусам не прилипают магнитные мины, а сам корабль неуязвим перед радарами противника. Такие тральщики уже служат на Черноморском и Тихоокеанском флотах, а также на Балтике.

Все корабли прошли испытания в море. Фрегат будет служить на Северном флоте, а малый ракетный корабль и тральщик — на Балтийском.

Ранее 5-tv.ru писал, что в боевой готовности находятся все военные флоты России.