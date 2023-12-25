Московский «Спартак» объявил о возрождении второй футбольной команды

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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При этом проект не новый — он был создан еще в 2013 году, однако позднее был закрыт, а его команда расформирована.

Московский футбольный клуб «Спартак» принял решение о возрождении второй команды. О таких планах ФК объявил на своем официальном сайте.

Проект «Спартак-2» был создан еще в 2013 году и помог молодым футболистам набраться опыта и перейти в первую команду. Кроме того, игроки после травм могли проходить необходимую практику и восстанавливаться. Однако в 2022 году вторая команда «Спартака» была расформирована. И вот, спустя полтора года проект возрождается.

«Руководство „Спартака“ приняло такое решение в целях лучшей работы клубной вертикали, а также предоставления дополнительной возможности адаптации воспитанников академии и игроков молодежной команды при переходе во взрослый футбол», — говорится в сообщении клуба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новым спортивным директором московского футбольного клуба «Спартак» стал португалец Томаш Амарал. Он начнет выполнять свою работу с 1 января 2024 года.