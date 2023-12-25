«Господи, спасибо»: чем занимается Николай Добрынин после сериала «Сваты»

Фото: Кадр из сериала «Сваты», 2008 г.

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Роль Митяя сделала артиста популярным, но в седьмом сезоне он сниматься не стал, однако карьера звезды на этом не угасла.

Артист кино и театра Николай Добрынин сыграл десятки персонажей в кино и театре, но только в зрелом возрасте обрел истинную популярность и всенародную любовь. Что известно о жизни звезды сейчас?

Как Николай Добрынин стал популярным

Роль Митяя Буханкина можно назвать главной в карьере заслуженного артиста России Николая Добрынина. Несмотря на десятки работ в кино и театре, всенародную любовь ему подарил именно персонаж из сериала «Сваты».

Очаровательный герой даже получил собственный спин-офф «Байки Митяя». Настолько поклонникам не хотелось с ним расставаться.

«Я совершенно не рассчитывал, что будет семь сезонов. У моего Митяя была проходная короткая роль, но она разрослась. Ко мне многие так и обращаются: «Эй, Митяй!“» — признался артист.

Хотя это и сделало Добрынина намного более востребованным актером, в седьмом сезоне «Сватов» он сниматься не стал. Но карьера звезды на этом не угасла.

Так, 59-летний артист регулярно участвует в кинопроектах и выходит на театральную сцену — около 300 спектаклей в год. Признается, как начал трудиться в шестом классе, так до сих пор и не может оставаться без работы.

Мальчиком в родном Таганроге он шил мешки для картошки, сколачивал почтовые ящики, был грузчиком. После школы поступил в ГИТИС и погрузился в творческую профессию.

Чем Николай Добрынин занимается сейчас

Свою актерскую деятельность он продолжает до сих пор. В 2023 году, например, он снялся в сериалах «Эффект домино», «Юность», «Ласт квест» и «Смешная история».

При этом Добрынин продолжает играть в театре: с его участием в России проходят спектакли «Бабий бунт в нашем колхозе», «12 стульев», «Очень веселые ребята». Сам Добрынин считает себя человеком весьма трудолюбивым, в какой-то степени даже патологически.

«В последнее время я вообще кайф получаю от жизни. Я просыпаюсь и говорю: „Господи, спасибо тебе!“ Пока все так хорошо, и пускай так оно и остается дальше», — говорил Добрынин на одном из федеральных каналов.

Личная жизнь Николая Добрынина

Добрынин впервые стал отцом только в 45 лет. За плечами артиста два несостоявшихся союза.

В третий раз узами брака он связал себя с любительницей театров Екатериной Комиссаровой в 2002 году. По признанию самого актера, в браке царила настоящая идиллия, но омрачалась она тем, что в союзе долгое время не было детей.

По словам Добрынина, чтобы сбылась его заветная мечта, они с супругой ездили на Ближний Восток, где посетили храм.

«Это монастырь, в котором женщины приходят намаливать деток… Матушка Пелагея дала мне веревочку, ваточку с маслом и сказала: „Приедешь, завяжешь на поясе жене перед тем, как вы любить друг друга будете“. Я вернулся домой, мы надели это поясок. То, что надо сделали», — рассказывал актер.

Долгожданная дочь, которую назвали Ниной, родилась у пары в 2008 году. Стоит отметить, что у Николая также есть приемный сын Михаил от прошлого брака, которого он считает родным и поддерживает теплые отношения.

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