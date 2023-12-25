Страшный вердикт психолога: почему женщины боятся просить деньги у мужчин

Фото: www.globallookpress.com / kati

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Как научиться принимать финансовую помощь от партнера?

Многие женщины боятся просить деньги у своего мужчины. О том, как научиться принимать финансовую помощь, изданию «Страсти» рассказала психолог Елена Кожевникова.

По мнению эксперта, у каждой дамы внутри есть желание добиться всего самой, а все попытки мужчины предложить ей средства сводить в шутку. Однако это может сказаться на отношениях с партнером и осложнить взаимодействие с окружением.

«Чего же боится большинство девушек? Почувствовать себя недостойной денег, быть обязанной и потерять ощущение безопасности или разжечь конфликт», — объяснила специалист.

Она порекомендовала в таком случае поработать над своей самоценностью. Например, понять, что лучше вас никого нет, и если мужчина уже вступил с вами в отношения, то он готов удовлетворить все ваши потребности.

«Разговаривайте с партнером, выстраивайте доверие и наслаждайтесь этим взаимодействием. Тогда принимать помощь не составит никакой проблемы», — отметила Кожевникова.

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