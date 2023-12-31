Кошатники или собачники: звезды о питомцах на премьере «Великолепная пятерка»

Фото, видео: Кадры из мультфильма "Великолепная пятерка"; 5-tv.ru

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Селебрити поделились на несколько лагерей.

В киноконцертном зале «Октябрь» на Новом Арбате прошел закрытый показ мультфильма «Великолепная пятерка» о верных собаках, которые всегда готовы протянуть лапы помощи. Звезды российского шоу-бизнеса эксклюзивно рассказали о своих братьях меньших и любви к животным корреспонденту 5-tv.ru.

По сюжету мультфильма уличный пес Самсон, спасаясь от погони уличных собак, попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собакой Марго. В этот же момент из гримерной пропадает единственная в своем роде диадема, которая когда-то принадлежала Екатерине Великой. Это украшение Анастасия должна надеть в четвертом акте балета. Чтобы спасти спектакль «Лебединое озеро» от срыва, четвероногим предстоит выяснить, кто является злоумышленником, и найти драгоценность.

Популярный психолог Анетта Орлова пришла на премьеру вместе со своей дочерью Софией и их новым членом семьи — китайской хохлатой собакой по кличке Еша, которой три года.

«Мы его взяли всего лишь неделю назад. <…> Мне позвонили, сказали, что собачка себя плохо чувствует, у нее больное сердечко, и что они ее держать сейчас не могут и хотят отдать. И мы поехали с дочуркой всей семьей и забрали», — поделилась психолог.

Кроме нового питомца, в их семье также живет кот. Анетта Орлова отметила, что она любит всех животных и не может себя отнести исключительно к собачникам, либо к кошатникам.

«С собачкой больше общения, и она больше живет тобой. И люди, для которых более важно чувствовать этот контакт, будут выбирать больше собачек, а людям, которым хочется восхищаться и быть на дистанции небольшой, кто не нуждается в тесной связи, будут больше кошек любить. А мы любим и тех, и других», — отметила психолог.

Актриса Глафира Тарханова поделилась, что у нее есть кот, однако сама она мечтает о собаке.

«Мне кажется, собаки, наверное, все-таки более преданные, хотя тоже разные бывают по характеру. Все-таки кошка гуляет сама по себе, эта независимость кому-то, мне кажется, даже больше нравится», — уверена актриса.

Телеведущая Нелли Ермолаева поделилась, что с самого детства у нее в доме были и кошки, и собаки, однако сейчас из-за аллергии ее сына Мирона они могут позволить себе завести только свинку или черепашку. У дочери экс-солиста группы «На-на» Владимира Левкина и его супруги Марины Ичетовкиной тоже обнаружили аллергию на животных.

«У нас случилась достаточно большая трагедия, психологическая травма, когда мы завели кошку, и через полгода выяснилось, что у ребенка страшнейшая аллергия на кошку, и все это закончилось госпитализацией. Врачи просто открытым языком сказали: «Выбирайте, либо здоровье, либо с кошкой», — рассказала Ичетовкина.

Солистки группы «Тутси» Ирина Ортман и Леся Ярославская поделились на два лагеря: у первой две собаки, а у второй — кошка.

«Мы, кошатники, — ленивые люди. Я когда представлю, что Иришка просыпается в пять утра, чтобы покормить собак и в любую погоду с ними гулять, у меня волосы дыбом, потому что я люблю своей кошкой наслаждаться в домашней обстановке и никуда не ходить», — отметила певица.

Участники группы «Ф’эмили» Платон и Эмили кошкам предпочитают собак. У ребят дома живет карликовая такса по кличке Вишня.

«По большей части я ее выгуливаю, кормлю», — рассказывает Платон.

«А я с ней играю! <…> Мне собаки больше нравятся из-за того, что у них характер более добрее, мне кажется», — поделилась Эмили.

А если продюсер и певец Илья Гуров всегда был уверен, что заведет себя корги, то с приходом кошачьих в его жизнь мнение резко поменялось.

«Полтора года назад мой кот сам меня нашел, и я понимаю, что это именно мой ребеночек. И я как сумасшедший папаша с ним сейчас ношусь. И вот буквально вчера первую ночь он не спал рядом со мной, что я посреди ночи вскочил и думаю: „Как так? Что происходит?“. У меня истерика была. Сегодня вернулся на место, все хорошо», — рассказал певец.

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