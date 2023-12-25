«С учетом намеченных планов»: Мантуров анонсировал выпуск первой «Волги»

Мантуров: первый автомобиль «Волга» будет выпущен в середине 2024 года

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Какой производитель намерен выпускать автомобили под возрожденным брендом?

Первые автомобили под возрожденным брендом «Волга» начнут собираться на предприятиях в Нижнем Новгороде в 2024 году. Об этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил в беседе с РИА Новости.

По словам министра, уже в ближайшее время будет выбран технологический партнер по выпуску машин. Все планы по выпуску сохраняются.

«В ближайшее время нижегородский автомобильный кластер должен завершить эту работу и с учетом намеченных планов в середине следующего года уже выйти с первым собранным автомобилем», — прокомментировал он.

Ожидается, что производство будет постепенно локализироваться, отметил глава Минпромторга.

Мантуров пока не стал раскрывать, какой именно производитель займется возрождением бренда. Однако ранее появилась информация, что им станет автомобильный завод ГАЗ, на котором и была создана «Волга».

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