«Потерял сознание»: российский журналист Красовский попал в больницу

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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В каком состоянии он находится?

Российский журналист, бывший директор вещания телеканала RT на русском языке Антон Красовский подтвердил, что был госпитализирован. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Красовский отметил, что многие интересовались, что с ним произошло и жив ли он вообще.

«Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — прокомментировал он.

По словам журналиста, сейчас он пошел на поправку. Свой диагноз или иные детали он раскрывать не стал.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале также подтвердила, что Красовский начал приходить в себя. По ее словам, с коллегой они созванивались ранее в этот же день, 25 декабря. Она отметила, что к трубке подошел именно Красовский, а не кто-либо еще.

Ранее 5-tv.ru писал, что болезнь внезапно унесла жизнь заместителя шеф-редактора «Комсомолки».