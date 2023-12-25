Россияне получат пенсию и пособия за январь досрочно

Соцфонд: россияне получат пенсии и пособия за январь до 28 декабря

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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В основном речь идет о гражданах, которые получают средства на карты кредитных организаций. А когда выплат ждать остальным?

Пенсии и пособия россиянам за январь, в большинстве случаев, будут начислены до 28 декабря. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Социальный фонд РФ.

Уточняется, что в основном речь идет про граждан, которые получают выплаты на банковские карты.

Обычно средства на социальные выплаты поступают в кредитные организации в конце года, и их сразу перенаправляют на счета получателей.

В Соцфонде рассказали, что до 28 декабря россиянам будут начислены детские выплаты, меры социальной поддержки населения, выплаты военнослужащим и их семьям, а также ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

Таким образом, до 28 декабря будут досрочно осуществлены все выплаты, которые начисляются 5 и 10 числа.

Социальные выплаты, доставка которых осуществляется с помощью почтовых отделений связи, будут выданы гражданам согласно графику работы отделений в январе.

Ранее 5-tv.ru писал, что пенсионеров в России освободят от уплаты комиссии по ЖКХ.