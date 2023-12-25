«Нет препятствий к победе»: как российские снайперы работают под Угледаром

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

На счету наших военных — сотни пораженных целей.

В зоне СВО наши снайперы уничтожили диверсантов и позиции ВСУ под Угледаром. На счету российских военных — сотни пораженных целей.

Они обучены меткой стрельбе и маскировке, а свои навыки оттачивают на постоянных тренировках. На передовой побывал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Ночная вылазка российских снайперов под Угледар. В тепловизоре дальнобойной винтовки видны украинские диверсанты, они приближаются к первой линии нашей обороны, но попадают под прицельный снайперский огонь.

Поразив цель, группа тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота возвращается в базовый лагерь. На счету элитного подразделения сотни уничтоженных врагов.

«Это был единственный дом с целой крышей. Вокруг домов не было. Прилетало все рядом, но нам повезло, по нам не попали. Они не смогли закрепиться и ушли, отработали порядка 20 целей за одну ночь», — сказал снайпер-корректировщик с позывным «Тимоти».

Бессменный командир группы Ярослав Якубов, он же «Ярый», — настоящая легенда снайперских достижений на южнодонецком фронте — удостоен звания Героя России. «Золотую Звезду» хранит дома, с собой — дубликат.

«Мне кажется, больше всех мама была рада, а не я. Это ее награда за бессонные ночи, когда ты без связи. Когда папа звонит, говорит: «Сын у нас не разговаривает, чуть-чуть его контузило, поэтому он тебе позвонит через неделю», — рассказал Якубов.

Вместе с пехотой снайперский отряд «Ярого» штурмовал район дач под Угледаром, бился за Павловку, бойцы уничтожили целый минометный взвод. «Ярый» получил два осколочных ранения и сильнейшую контузию, но и тогда не сдался: вернулся и снова оказался в самом пекле под Угледаром.

«В течение пяти минут мы уничтожили наблюдательные посты, которые позволили закрепиться нашим группам», — рассказал он.

В редкие часы отдыха «Ярый» много времени уделяет подготовке группы. Учит меткой стрельбе и маскировке.

Даже опытные снайперы большое внимание уделяют тренировкам. Нужно привыкнуть к рельефу, погоде, а также просчитать возможные варианты поведения противника. Самое коварное — это постоянно меняющийся ветер на южнодонецком фронте.

«Холода вносят свои коррективы. Постоянно туман и ветер рваный. Борешься с ветром», — заметил старший снайпер с позывным «Берег».

Перед боевым выходом — серия контрольных выстрелов на точность с учетом метеоданных. Группа «Ярого» снова выдвигается в сторону осажденного Угледара, нужно сорвать ротацию ВСУ — задача сложная, но этим бойцам она по силам.

«Нет препятствий к победе. У нас один лозунг: там, где мы, — там победа. Отец у меня воюет на запорожском направлении под Работино. Добровольцем пошел в 58 лет. Полковник запаса пошел воевать неравнодушно со словами: „Сын воевал, а я нет“. Завязал котомку и пошел», — рассказал «Ярый».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы удержали выгодные рубежи обороны в ходе неудачной атаки ВСУ.