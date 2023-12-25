Большая политика: что будет на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Участники мероприятия уже собираются в Петербурге.

Лидеры стран-участниц ЕАЭС собираются в Петербурге, где Владимир Путин проведет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Около часа назад в Северную столицу прилетел Александр Лукашенко.

Сейчас в объединение входят пять стран — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В общей сложности это 184 миллиона человек.

У граждан этих стран есть возможность свободно перемещаться, а, главное, работать внутри союза. Не нужно получать для этого специальный патент и дополнительно подтверждать дипломы об образовании.

Для бизнеса ЕАЭС это, прежде всего, единое таможенное пространство и свобода движения товаров, услуг и капитала. Торговый оборот внутри союза за последние девять месяцев составил 90 миллиардов долларов.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 10%. Сегодня планируется подписать ряд важных документов, в том числе соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном.

Также идут консультации о подобных соглашениях с Египтом, Индией, Индонезией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

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