«Спланированы»: посол РФ о «майданных принципах» в протестах Сербии

Фото: Reuters / MARKO DJURICA

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Какую цель преследовали участники беспорядков?

У президента Сербии Александра Вучича есть основания, чтобы говорить о подстрекательстве протестов в стране Западом. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфир федерального канала.

По словам дипломата, протесты в республике спланированы «извне» с целью ослабления власти президента после выборов. Боцан-Харченко отметил, что беспорядки в Сербии отличаются жесткостью, причем насилия становится только больше.

«Спланированы, организованы и сейчас проводятся по технологиям, принципам и схемам так называемых „майданных революций“. Это действительно так», — прокомментировал он.

Российский посол также добавил, что попытки подорвать авторитет Вучича стали предприниматься после его отказа присоединиться к санкциям против России. В этом вопросе его позиция тверда, подчеркнул он.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждения о протестах.