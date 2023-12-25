«Спланированы»: посол РФ о «майданных принципах» в протестах Сербии
Российский посол Боцан-Харченко сравнил протесты в Сербии с майданной революцией
Фото: Reuters / MARKO DJURICA
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Какую цель преследовали участники беспорядков?
У президента Сербии Александра Вучича есть основания, чтобы говорить о подстрекательстве протестов в стране Западом. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфир федерального канала.
По словам дипломата, протесты в республике спланированы «извне» с целью ослабления власти президента после выборов. Боцан-Харченко отметил, что беспорядки в Сербии отличаются жесткостью, причем насилия становится только больше.
«Спланированы, организованы и сейчас проводятся по технологиям, принципам и схемам так называемых „майданных революций“. Это действительно так», — прокомментировал он.
Российский посол также добавил, что попытки подорвать авторитет Вучича стали предприниматься после его отказа присоединиться к санкциям против России. В этом вопросе его позиция тверда, подчеркнул он.
Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Сербии поблагодарила Россию за предупреждения о протестах.