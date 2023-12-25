Как сделать кофе полезным для здоровья: ТОП-5 добавок

Физиолог Лялина: лимонный сок — одна из самых полезных добавок к кофе

Фото: www.globallookpress.com / Francesco Perre via www.imago-im

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Что способно наполнить бодрящий напиток позитивными свойствами?

Существуют продукты, которые сделают кофе более полезным напитком. Об этом изданию NEWS.ru сообщила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, физиолог Ирина Лялина.

Лимон

Отмечается, что популярный напиток принесет больше пользы, если в него добавить лимонный сок, кардамон, корицу, гвоздику и ваниль. В частности, лимонный сок, по словам эксперта, богат аскорбиновой кислотой, которая укрепляет иммунитет.

Кроме того, этот ингредиент поможет повысить эластичность стенок и тонус кровеносных сосудов. Так, люди с низким давлением, которых беспокоит мигрень, выпив кофе с лимоном, вскоре заметят улучшение самочувствия.

Кардамон, корица

Кардамон же снизит тягучесть крови и снимет спазмы кишечника, а корица положительно повлияет на умственную деятельность, физическую выносливость и поддержит тонус сосудов.

Гвоздика, ваниль

Гвоздика, как объяснила Лялина, оказывает обезболивающий эффект. Натуральная ваниль сокращает риск инсульта, ускоряет обменные процессы и поможет сохранить молодость.

Специалист напомнила, что кофе усиленно обезвоживает организм и призвала употреблять бодрящий напиток с осторожностью.

«Помните, что этот напиток „иссушает“ организм, вызывая частое мочеиспускание, поэтому на каждую чашку кофе выпивайте лишнюю чашку чистой воды, и ваш организм скажет вам спасибо», — заключила физиолог.

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