Российский суд второй раз заочно арестовал главу ГУР Украины Буданова

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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Следствие обвиняет его в 104 террористических преступлениях.

Суд в Москве второй раз заочно арестовал главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова по обвинению в серии терактов. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда.

«В отношении Буданова Кирилла Алексеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — приводит сообщение суда ТАСС.

Уточняется, что Буданов арестован по обвинению в совершении 104 терактов. Срок ареста исчисляется с момента его задержания на территории России или экстрадиции, уточнили в суде.

Прежде МВД России объявило в розыск Буданова по уголовной статье, а Следственный комитет до этого обвинил его и других боевиков Украины в терактах против России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК предъявил обвинение двоим бывшим украинским министрам за причастность к проведению антитеррористической операции в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).