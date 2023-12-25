«Это основа»: Илон Маск неожиданно высказался о войне

Фото: www.globallookpress.com / Cecilia Fabiano

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Основатель компании Tesla снова сделал заявление, которое может не понравиться Вашингтону.

В затяжном конфликте победу может одержать та сторона, которая при наименьших затратах способна производить большое количество оружия и боеприпасов на протяжении долгого времени. Такое мнение в своем аккаунте в социальной сети X высказал бизнесмен Девид Сакс, а миллиардер Илон Маск его поддержал.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — прокомментировал американец публикацию.

Пост Сакса же появился в его блоге после сообщений о том, что программа производства истребителей F-35 провалилась. Причинами стали перебои в системе поставок запчастей, низкие темпы производства и стоимость деталей.

Маск часто делает заявления, который идут вразрез со мнением Белого дома. Президент США До Байден также призывал обратить внимание на отношения предпринимателя с «другими странами».

Ранее 5-tv.ru писал, что Илон Маск испугался дефицита боеприпасов в США из-за бездумной помощи Украине.