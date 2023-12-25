Неземная красота: самые сексуальные актрисы СССР

Фото: www.globallookpress.com / Igor Gnevashev

Все они прекрасны по-своему.

Советские девушки по праву считались и до сих пор считаются одними из самых красивых во всем мире. Даже простые девчонки могли запросто дать фору западным моделям, чего уж говорить о кино, куда попадали лучшие из лучших. И несмотря на строгую советскую цензуру, с экранов кинотеатров зрителей радовали самые сексуальные актрисы тех лет. 5-tv.ru решил вспомнить, чья красота сводила с ума мужчин по всему СССР.

Наталья Варлей

В фильме «Кавказская пленница» героиню Варлей описывали словами: «Студентка, комсомолка, спортсменка. Наконец, она просто красавица!». В реальности актриса не только соответствует всем этим титулам, но и обладает множеством других: за свою долгую жизнь она успела побывать артисткой цирка, эквилибристкой, актрисой, поэтессой, певицей и телеведущей. Всенародная известность пришла к Наталье после роли Нины в упомянутой «Кавказской пленнице». Как признавалась жена режиссера фильма Леонида Гайдая, из огромного множества актрис Варлей выбрали за ее необычайное обаяние и юношескую непосредственность. В дальнейшем актриса сыграла в таких культовых картинах, как «Вий», «12 стульев» и «Гостья из будущего».

Наталья Варлей. Фото: Кадр из к/ф «Переходный возраст», реж. Ион Скутельник, Юрий Музыка, 1981 г.

Светлана Светличная

Актриса Светлана Светличная снялась в одной из первых эротических сцен в советском кинематографе, чем навсегда запомнилась всему мужскому населению СССР. В фильме «Бриллиантовая рука» ее героиня исполняет откровенный танец, в ходе которого с нее слетает лифчик, и зрители видят очень откровенный план обнаженной спины девушки. Светлана воплотила на экране новый на тот момент типаж современной, стильной и сексуально-раскрепощенной женщины, на долгие годы став главным секс-символом страны.

Светлана Светличная. Фото: Кадр из к/ф «Герой нашего времени», реж. Станислав Ростоцкий, 1967 г.

Наталья Кустинская

Актриса Наталья Кустинская в роли любовницы эксцентричного режиссера Якина из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию» не только подарила нам одну из самых запоминающихся фраз советского кино, но и запомнилась отечественным зрителям своей сексуальной внешностью. В 1960-е годы она вошла в десятку самых красивых актрис мира по версии французского модного журнала и вряд ли кто-то стал бы с этим спорить, ведь обворожительная и соблазнительная Наталья даже по современным меркам красоты выглядит сногсшибательно.

Наталья Кустинская. Фото: Кадр из к/ф «Королевская регата», реж. Юрий Чулюкин, 1966 г.

Лариса Лужина

Ей посвящал песни Владимир Высоцкий, она танцевала твист на Каннском кинофестивале и снималась в ГДР. Блистательная красавица Лариса Лужина стала настоящей советской Мэрилин Монро, только в отличие от своей американской коллеги, она не ушла на пике популярности, а продолжила радовать зрителей своей красотой. В 60-х актриса попадала на обложки французских журналов, ездила на фестивали в Швейцарию и снималась в самых сексуальных ролях советского кино.

Лариса Лужина. Фото: Кадр из к/ф «Незваные гости», реж. Игорь Ельцов, 1959 г.

Маргарита Терехова

Женская сексуальность не знает границ, поэтому покорять мужские сердца могут не только миловидные юные девушки, но и статные дамы постарше. Именно в таком образе на советских экранах блистала Маргарита Терехова. Известная по роли строптивой Миледи в культовом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», актриса стала новым секс-символом СССР, завоевав любовь зрителей своим строгим и спокойным образом. Завораживающая стать и томный взгляд Треповой заставляли любить и бояться ее персонажей.

Маргарита Терехова. Фото: Кадр из к/ф «Семейное счастье», реж. Петр Фоменко, 1971 г.

Наталья Селезнева

Студенту Шурику из фильмов Леонида Гайдая невероятно повезло с девушками. Если в «Кавказской пленнице» судьба свела его со студенткой Ниной, в исполнении главного советского секс-символа Натальи Варлей, то в фильмах «Наваждение» и «Иван Васильевич меняет профессию» его девушкой, а позже и женой становится обворожительная Наталья Селезнева. Она появлялась в образе наивной и скромной студентки, горячей и легкомысленной актрисы и заботливой беспокойной мамы, однако во всех ролях она сохраняла свою привлекательность и легкость, которой она могла соблазнить как неопытного студента, так и богатенького режиссера.

Наталья Селезнева. Фото: Кадр из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию», реж. Леонид Гайдай, 1973 г.

Елена Соловей

Уникальная внеземная внешность и умиротворенный голос Елены Соловей создают абсолютно неповторимый образ загадочной и трагичной женщины, который влечет к себе своей загадочностью. Ее сексуальность заключалась не в развязном поведении или ярком макияже, а в тоскливой романтике, которую излучает актриса.

Елена Соловей. Фото: Кадр из к/ф «Цветы запоздалые», реж. Анатолий Наль, 1969 г.

Ирина Альферова

Обворожительная исполнительница роли Констанции в киноленте о мушкетерах с юных лет была окружена вниманием фанатов, которые слали любовные письма и цветы. Женственность и искренность, присущие образу Альферовой, стали отличительными чертами актрисы, которые помогли ей завоевать не только внимание режиссеров, но и сердца зрителей.

Ирина Алферова. Фото: Кадр из сериала «Хождение по мукам», 1977 г.

Людмила Гурченко

Исполнительница роли Леночки Крыловой из фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» не просто стремительно ворвалась в советский кинематограф, а стала настоящей звездой и кумиром целого поколения. Фильм собрал у экранов кинотеатров более 48 миллионов жителей СССР, которые с восхищением смотрели на молодую и красивую Людмилу Гурченко. Ее яркие и многогранные образы подчеркивались красотой девушки, которая заставляла зрителей раз за разом пересматривать картины с ее участием.

Людмила Гурченко. Фото: Кадр из к/ф «Карнавальная ночь», реж. Эльдар Рязанов, 1956 г.

Антония Сантилли

Горячая итальянка, снявшаяся в «Невероятных приключениях итальянцев в России, пусть и не является уроженкой СССР, однако одна из лучших советских комедий явно стала лучше, благодаря жгучей красоте Антонии. Непривычная для холодной России горячая Апеннинская красота сделала актрису одним из главных советских секс-символов, а ее иностранное происхождение лишь добавило ее образу загадочности и желанности.

Антония Сантилли. Фото: Кадр из к/ф «Спасибо, синьоры путаны», реж. Ренато Савино, 1972 г.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про советских актеров, которые были партнерами в кадре, но врагами в жизни.