Курс евро в ходе торгов превысил 102 рубля

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Что тем временем происходит с долларом и юанем?

Курс евро пробил отметку в 102 рубля. Такой показатель фиксируется впервые с 20 октября текущего года, следует из данных торговой площадки Мосбиржи.

Так, к 11:13 по московскому времени евро показал рост на 0,36%, достигнув отметки в 102,11 рубля.

Тем временем доллар торговался на уровне 92,07 рубля, прибавляя 0,07%, а юань вырос на 0,02%, до 12,841 рубля.

Несколькими днями ранее, 21 октября, евро превышал в ходе торгов 101 рубль. Кроме того, рост показал тогда и доллар. Валюта подросла до 91,29 рубля, прибавив в ходе торгов 33 копейки.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению первого вице-премьера Андрея Белоусова, для российских экспортеров и импортеров курс доллара в 90 рублей приемлем, это уравновешивает торговлю.