«Без правовой основы»: мир может не признать новые границы США в Арктике

Фото: www.globallookpress.com

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Вашингтон ранее опубликовал карту, в которой приписал себе новые территории.

Расширение континентального шельфа в Арктике американской стороной не подкреплено международно-правовой основой. Мир может не признавать новые границы США, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

В опубликованных Вашингтоном обновленных картах указано, что континентальный шлейф начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов.

По словам Косачева, США по сей день не ратифицировали Конвенцию ООН, регулирующую морское право. На этом фоне страну можно называть изгоем среди морских держав, считает он. Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что любые вопросы вокруг континентального шельфа должны разрешаться комиссией ООН.

«Сегодня американцы действуют вообще без какой-либо международно-правовой основы», — написал он.

Косачев пояснил, что это дает полное право мировому сообществу не признавать новые границы США. Кроме того, обратил он внимание, решение Вашингтона пошло вопреки интересам его союзников — Токио и Оттавы. В этом американцы «превзошли самих себя».

Госдепартамент США ранее прокомментировал, что у Соединенных Штатов в соответствии с международными документами есть право оберегать ресурсы на данных территориях, а также управлять ими. Там находятся месторождения нефти и газа, а также можно добывать материалы, необходимые для производства аккумуляторов электромобилей.

Континентальный шельф в США назвали подводным продолжением сухопутной территории страны. При этом отметили, что расширение США не повлияет на территориальную целостность России, однако с Канадой и Японией могут возникнуть споры. Известно, что данная зона всегда привлекала внимание России и Канады.

Ранее 5-tv.ru писал, что США расширили свою территорию в Арктике.