«На износ»: Ваенга раскрыла причину падения в обморок на спектакле

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Артистка напугала всех на премьере театральной комедии, состоявшейся в Москве в середине декабря.

Певица Елена Ваенга объяснила, почему она потеряла сознание во время представления в одном из московских театров 15 декабря. Об этом пишет издание KP.RU.

Исполнительница, как уточняется, пришла на мероприятие в качестве зрителя, и ей внезапно стало плохо. По признанию Ваенги, ее организм не выдержал чрезмерной концертной и съемочной нагрузки, также сказался ослабленный иммунитет.

«Сейчас работаю на износ. При этом я физически выносливый человек. Мой организм может отказать, а я нет. Я сегодня встала в четыре утра в другом городе. По-моему, в Екатеринбурге. Сейчас здесь. Потом улетаю. При этом спорт люблю: плавание, горнолыжный спорт, на сноуборде не стою и ребенка своего на него не ставила. Папа наш катается на сноуборде. А я сказала: „Мой ребенок будет играть Баха и кататься на горных лыжах"», — поделилась звезда.

Отмечается, что знаменитость собирается встретить Новый год в горах. Она является большой поклонницей Хибин — крупнейшего горного массива на Кольском полуострове, где Ваенга родилась и выросла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ваенга опубликовала откровенное фото с отдыха.