«Техники майданных переворотов»: Захарова о влиянии Запада на ситуацию в Сербии

Захарова указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в Сербии

Фото: Reuters / MARKO DJURICA

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Ранее Вучич созвал срочное заседание Совбеза из-за протестующих оппозиционеров. В МИД России оценили происходящее.

Коллективный Запад хочет раскачать ситуацию в Сербии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии для 5-tv.ru.

«Очевидны попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники майданных переворотов», — сказала дипломат.

По ее словам, строгое следование Конституции страны, уважение к выбору сербского народа, проголосовавшего за национальные интересы, является единственно возможной реакцией в данной ситуации.

Президент Сербии Александр Вучич ранее созвал срочное заседание Совета безопасности. В центре Белграда около здания Республиканской избирательной комиссии (РИК) собрались протестующие сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия». Поводом для этого стали слова Вучича. Он заявил, что насильственной смены власти не будет, речь не идет о революции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич выразила благодарность российским спецслужбам за своевременные предупреждения о подготовке митингов в Белграде.