Поможет цифровой след: аналог Tinder для ученых создают в России

Программисты из Перми работают над созданием аналога Tinder для ученых

Фото: www.globallookpress.com

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Что будет уметь новое приложение?

В России программисты работают над созданием сайта знакомств для ученых. Об этом сообщает издание URA.RU.

Авторами проекта являются сотрудники Пермского политехнического университета (ПНИПУ). Проект SciTinder призван помочь исследователям из разных сфер науки познакомиться и взаимодействовать с коллегами для совместной работы.

Как объяснили создатели уникального приложения, система функционирует на базе искусственного интеллекта и сравнивает специалистов между собой по уровню близости их научной деятельности. Для этого она анализирует цифровой след ученых, в частности, их публикации.

«Искать ученых можно по ФИО или их идентификатору в Scopus — единой базе научной литературы. Кроме того, доступен поиск по небольшому текстовому описанию и поиск ближайших коллег выбранного ученого», — поделились авторы идеи.

У SciTinder в нашей стране нет аналогов, утверждают создатели. Программа, по их словам, облегчит поиски специалистов для образования научных коллективов и совместной работы над большими проектами. В дальнейшем планируется включение в базу данных ученых и профильных организаций из других стран.

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