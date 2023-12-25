Всем назло: как Фарерские острова дали Дании и ЕС под дых сотрудничеством с Россией

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

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Почему власти островов пошли наперекор Дании и продолжили партнерство с РФ, пока остальные страны Запада рвут с Москвой любые отношения?

Фарерские острова хотят добиться политической свободы, сотрудничая с Россией, несмотря на антироссийские настроения Дании и Евросоюза. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразила политолог Инна Литвиненко.

По ее словам, Фареры подчиняются Дании, но все-таки самостоятельно выбрали свою позицию, отличную от позиции европейских стран. Так, выдвигаемые санкции Евросоюза против РФ не накладывают отпечаток на взаимоотношения Фарерских островов и России: взаимовыгодное сотрудничество сохраняется со времен Советского союза.

«Власти Фарер, помимо экономической выгоды, конечно, преследуют и другие причины. С 1948 года Фареры стали относительно свободны, но полностью все вопросы они самостоятельно не могут принимать, так как вынуждены советоваться с Данией. Сотрудничество с Россией позволяет островам произвести долю свободы и претендовать на то, чтобы выйти из-под влияния Дании, чего и опасается Дания и Евросоюз», — объяснила политолог.

Она отметила, что экономика Фарер за счет сотрудничества с Россией приобретает финансовую свободу и возможность влиять на свою политическую свободу от Европейского союза.

Для России, конечно, тоже есть плюсы от такого сотрудничества: в политическом плане у страны остается партнер, который относится к ЕС и с которым вопреки этому продолжается взаимодействие. Плюс те объемы рыбы, которые раньше экспортировали в РФ из Норвегии и Испании, теперь идут через те же самые Фареры.

«Для нас есть партнер из ЕС, с которым мы продолжаем активное сотрудничество и который может диктовать условия самому ЕС. Однозначно, наши отношения будут развиваться по нарастающей спирали», — подчеркнула Литвиненко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия одним ходом поставила Копенгаген в глупое положение.

Подробнее о том, что на самом деле стоит за отношениями России и Фарерских островов, — в большом обзорном материале 5-tv.ru.