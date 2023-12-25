«Нам очень понравилось»: дети Донбасса приехали в Москву и посетили выставку «Россия» на ВДНХ

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Они познакомились с культурой, историей и народами страны, частью которой теперь являются.

В большое путешествие по разным уголкам нашей страны сейчас отправляются и те, кто в последние годы не видел ничего, кроме обстрелов. Дети Донбасса приехали в Москву и побывали на выставке «Россия», где познакомились с культурой, историей и народами страны, частью которой теперь являются.

И, самое главное для детей, что, находясь в Москве, они практически побывали дома. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова продолжит.

Ребята из Донбасса снимают видеоблог: столица увлекает их своим «движем». География одной большой страны собрана на выставке «Россия», — а вот и стенд родной ДНР.

«Оказывается, можно попасть домой, не выезжая из Москвы. Кто не был у нас, можете зайти и ознакомиться с нашей культурой», — говорят школьницы.

В «Технополисе» — нескучная история. Дети внимательно разглядывают самые первые автомобили и продвинутые электробусы с Олимпиады 1980 года.

«Мы никогда не посещали такие музеи. Настолько интересно вот сейчас смотреть», — призналась Лилия.

Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Дебальцево, которые многим знакомы по новостям об обстрелах, — это города, в которых выросли эти ребята. Путешествие в Москву для них — как глоток свежего воздуха: здесь они понимают, что для них теперь открыт целый мир, и столько же возможностей.

«Нам очень понравилось. Мы редко выезжаем, и это действительно классный опыт. Конечно, хотелось бы где-то в городе в большом учиться, двигаться дальше. Но тут вопрос: потянем ли мы», — сказала Анастасия.

Мечтают осторожно, потому что знают, что не все дается легко. Среди них есть спортсмены и отличники, дети военнослужащих и из многодетных семей, некоторые ребята остались без родителей.

Вдохновленные идеями в этом путешествии мальчишки и девчонки чувствуют, что им все теперь под силу. Столько драйва — гуляли по Петербургу, рассматривали картины в Эрмитаже.

«Я вот здесь в каждой комнате какую-то фоточку сделала. Дома ждет маленький братик и мама с сестрой, буду показывать», — сказала Лилия.

«Я так хотела побывать в этом городе, и вот моя мечта сбылась», — отметила Елизавета.

Также ребята гоняли по трассам самого большого автодрома России «Игора Драйв».

«Эмоции непередаваемые! Для меня картинг был в новинку, потому что на наших территориях подобного нет и не было, пока что. Но я верю, что у нас тоже будут», — сказала Евгения.

«Мне очень сильно понравилось, такие незабываемые эмоции, ощущения», — поделился впечатлениями Даниил.

«Я обожаю скорость. Очень сильно благодарна, что мне дали шанс покататься на такой замечательной трассе», — поблагодарила Каролина.

Эту поездку для ребят организовал благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным Банком «РОССИЯ». Все время вместе с ребятами находились сотрудники Народного фронта, которые помогают детям Донбасса открывать страну: с ноября по декабрь в таких путешествиях побывали 400 детей из Луганской и Донецкой народных республик.

«Нам на почту приходило очень много благодарностей от родителей детей, от самих детей с фотографиями. Одна из мам поблагодарила нас за то, что мы хотя бы на время вывезли детей из того ада, который там творится, и позволили пожить детской легкой жизнью», — сказала директор благотворительного фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

Ребята увидели один из самых живописных регионов России — Карелию. Маршрут разработал туроператор «Игора Тур»: ездили на ретропоезде и кормили северных оленей.

«Мы исколесили все побережье Ладожского озера. Каждый день у нас была новая локация. Замечательная поездка, „калейдоскоп“ впечатлений», — поделилась эмоциями от путешествия учитель истории и обществознания гимназии «Интеллект» Горловки Лариса Крикун.

Большинство ребят — старшеклассники. Одни мечтают стать востоковедами и больше путешествовать по миру, другие — поступить в военно-морское училище в Петербурге, а кто-то хочет учиться и работать на малой родине. И в этой поездке у них появилось вдохновение для достижения целей.