Чуть не потопили танкер: хуситы обвинили США в ударе по беспилотнику

Фото, видео: Reuters / SEUN SANNI; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Данных о пострадавших и повреждениях пока нет.

Корабль ВМС США нанес удар по беспилотнику хуситов в Красном море. Об этом сообщил представитель движения.

Также он возложил ответственность на Штаты за то, что один из снарядов едва не попал в торговое судно — он взорвался около борта танкера, шедшего под флагом Габона. Данных о пострадавших и повреждениях пока нет.

Из-за участившихся нападений хуситов на торговые корабли ряд транспортных компаний отказались от маршрутов, пролегающих через Красное море. В частности, накануне четыре крупных японских фирмы приостановили навигацию через Суэцкий канал из-за угрозы атак со стороны Йемена.

До этого США объявили о начале операции по защите судоходства. В ответ на это йеменское движение обвинило Вашингтон в том, что он пытается «милитаризовать» Красное море.

Ранее 5-tv.ru писал, что хуситы атаковали два нефтетанкера в акватории Красного моря.