«Не поддается контролю»: ТОП-5 главных признаков тревожного расстройства

Фото: www.globallookpress.com / Jasper James

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Когда беспокойство стоит воспринимать как патологию?

Одно из наиболее встречающихся психических расстройств — тревожное — может настичь людей разного возраста, независимо от пола, а также семейного и социального положения. При этом сразу понять, являются ли страх, учащенное сердцебиение, нарушение сна и аппетита, тремор и иные проявления симптомами именно психического отклонения, без помощи специалиста невозможно.

Клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Жанна Улогова рассказала изданию Газета.ру, что в мыслях тревожного человека преобладают темы опасности или гипотетические угрозы. К примеру, любой непонятный симптом воспринимается как надвигающаяся неизбежная катастрофа.

«Катастрофическая интерпретация способствует активации симпатоадреналовой системы, провоцируя вегетативные симптомы — головокружение, учащенный пульс и учащенное сердцебиение, нехватку воздуха или сбитое дыхание, тремор, слабость, предобморочное состояние, волны жара и озноба», — подчеркнула эксперт.

Вместе с тем сообщается, что у человека могут быть проблемы со сном, навязчивые мысли, невозможность сосредоточиться и расслабиться, суетливость, боли в разных частях тела, расстройства ЖКТ, ухудшение или увеличение аппетита.

Как отметила Улогова, специалисты различают три фактора, вызывающих тревожное расстройство. Они включают в себя биологические (генетика, гормональные изменения), социальные (образ жизни, внешние факторы) и психологические (когнитивные искажения, убеждения).

Виды тревожного расстройства

В психологии выделяют несколько разновидностей тревожного расстройства. Среди них есть социофобия — избегание общения из-за страха отрицательной оценки и критики.

Следующий вид — паническое расстройство. В этом случае наблюдаются приступы панического страха, катастрофизации телесных ощущений, страхом того, что человеку не окажут помощь.

Посттравматическое стрессовое расстройство — это страх повторения травмирующего события, непроизвольные навязчивые воспоминания, устойчивое избегание. Для генерализованного тревожного расстройства характерно чрезмерное беспокойство, не связанное с внешними влияниями, чувством взвинченности, суетливостью, ожиданием негатива, напряженностью.

Замыкает список разновидностей диагноза обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Те, кто страдает им, пытаются избавиться от навязчивых мыслей конкретными действиями с целью предотвратить пугающее событие.

Отмечается, что все вышеуказанные виды объединяют похожие симптомы, выраженные с той или иной интенсивностью. Но всех их можно собрать в пять ключевых групп-признаков.

«Чрезмерная необоснованная тревога возникает при отсутствии реальной угрозы. Тревога не поддается осознанному контролю и не исчезает самостоятельно при попытках избавиться от нее. Чрезмерная тревога становится постоянным спутником человека. Тревога лишает человека свободы и вынуждает вести себя каким-то определенным образом. Тревожное чувство нарушает качество жизни и ограничивает нормальное функционирование и жизнедеятельность человека», — поделилась психолог.

Она сообщила, что при здоровой адаптивной тревоге чувство беспокойства всегда обосновано, так как оно напрямую возникает из-за опасности, а интенсивность волнительных чувств соответствует ситуации и является временной. При наличии патологии человек предчувствует опасность, чувство страха и боязливое ожидание при отсутствии реальной угрозы.

Лечение тревожного расстройства

Уточняется, что, если тревожность мешает нормально жить, на помощь приходит лечение препаратами.

«Наиболее широко применяются антидепрессанты группы СИОЗС — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Главное — не принимать препараты бесконтрольно, „прописывая“ их самому себе на базе самодиагностики», — сказала Улогова.

При этом лучшим вариантом, добавила она, является обращение к профильному врачу-психотерапевту.

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