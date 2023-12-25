Мантуров заявил, что недружественные страны ведут промышленный шпионаж в РФ

Фото: www.globallookpress.com / Lisa Forster

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Руководитель Минпромторга РФ подчеркнул, что это явление наблюдается на протяжении многих лет и едва ли искоренится.

Недружественные страны занимаются промышленным шпионажем в России. Такое заявление сделал глава Минпромторга и вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью корреспонденту РИА Новости. Как отметил государственный деятель, это явление наблюдалось во все времена — оно «есть сегодня, будет и завтра». И привел несколько примеров раскрытых спецслужбами шпионских замыслов.

Так, в Ижевске представители Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали человека, которого подозревают в подготовке теракта. Его целью был один из руководителей предприятия оборонной промышленности. По словам Мантурова, ведется «активная живая охота» - слежка за перспективными разработками отечественных специалистов, за информацией об образцах российского вооружения, за компетентными экспертами, ценными работниками различных организаций.

Россиянин, задержанный в Ижевске, как полагают представители ФСБ, был завербован некоей украинской террористической организацией. Он планировал теракт с использованием самодельной бомбы. Подозреваемый признал свою вину, он окажется под арестом до 16 января. И он такой не один. Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Запорожской области на днях силовики задержали членов «Черного саботажа», работавших по указке Службы безопасности Украины (СБУ).